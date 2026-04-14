Çocuk motosiklet yarışçılar için "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 6-10 yaş arasındaki çocuk sporcuların yetişmesi amacıyla ANLAS iş birliğiyle "Türkiye ANLAS MiniGP 110 Serisi" yarışlarının düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre başarılı sporcuların yetişmesi için hayata geçirilen proje kapsamında "ANLAS MiniGP 110" motosikletler, Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde gerçekleştirilen törenle çocuk sporculara teslim edildi.

Törene, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Anlaş Anadolu Lastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak ile sporcuların aileleri katıldı.

Mehmet Sadık Vefa törendeki konuşmasında, "Öncelikle çocuklarını bize emanet eden ailelerimize teşekkür ediyoruz. Onların kariyerleri için güzel bir adım attılar. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, destekçilerimiz Anlaş Anadolu Lastik AŞ ve Ohvale Türkiye ile TMF Milli Takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon çocuk sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi

Ohvale Türkiye'nin destek verdiği ve 5 ayak 10 yarıştan oluşacak projede; Abdulhamid Bostanoğlu, Almila Vartemel, Alpaslan Davran, Duru Gören, Emir Memişoğlu, Pars Pehlivan, Poyraz Efe Doğan, Rüzgar Ceyhan, Toprak Bezirgan, Toprak Ceyhan, Yiğit Alp Karabatak ve Zayn Sofuoğlu yarışacak.

Seride ilk yarışlar 9-10 Mayıs'ta Kocaeli'de, ikincisi 23-24 Mayıs'ta Uşak'ta, üçüncüsü 27-28 Haziran'da yine Uşak'ta, dördüncüsü 11-12 Temmuz'da Kocaeli'de, beşinci ve son yarışlar ise 19-20 Eylül'de Uşak'ta gerçekleştirilecek.