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Çocuk Atletizmi Projesi Lansmanı Gerçekleştirildi

Çocuk Atletizmi Projesi Lansmanı Gerçekleştirildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Çocuk Atletizmi" projesinin basın lansmanı, ünlü atletlerin katılımıyla Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı. Proje, 4-12 yaş arasındaki çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından hayata geçirilen "Çocuk Atletizmi" projesinin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan lansmana Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, TAF Çocuk Atletizm Kurulu Başkanı Ertay Seyrek, TAF Çocuk Atletizm Kurulu Üyesi Esen Kızıldağ Kale, 400 metre engelli Türkiye rekortmeni eski milli atlet Nagihan Karadere, üç adım atlama Türkiye rekortmeni Necati Er, TAF Çocuk Atletizmi sporcuları Asya Gündüz ile Levent Aşkın ve davetliler katıldı.

Çocuk Atletizmi'nin 4-12 yaş arasındaki çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine destek olmak için yapılan bir program olduğundan bahseden Ahmet Karadağ, "Bu program aynı zamanda spor dünyasının en büyük altyapı gelişim programlarından birisidir. Programımızın tanıtımını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan haftasında yapıyoruz. Bu, bizim için çok gurur verici. Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Hepimiz onların iyi eğitim alıp ayakları üstünde durabilmesini istiyoruz. Bunun için de çocukların zihinsel, psikolojik ve bedensel eğitimi çok önemli. Çocuklarımızın elinden tutacağımıza söz veriyoruz. Bu programın geleceğin yıldızlarına kapı açacağını düşünüyoruz. 81 ilin tamamında aktif olup elimizden geldiği kadar fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Ertay Seyrek de milyonlara ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "1999 yılında başlayıp günümüze kadar devam eden, yüz binlerce çocuğa ulaşan bir projeden bahsediyoruz. TAF olarak bu projeyi tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi sürdürmek istiyoruz. Bu proje, tüm spor branşları için çocuklar yetiştirmemize vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Çocuklara destek olabilmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Nagihan Karadere, "Federasyon başkanımızdan çok destek alıyorum. Çok güzel insanlarla iç içeyim. Konfor alanımızdan çıkıp spora yönelmemiz lazım. Çocukların da bu bilince ulaşmasını istiyorum. Spor insanın sosyal kimliğini, karakterini güçlendiriyor. Bu çatı altında olmaktan gurur duyuyorum. Gençlerin her daim arkasındayım." dedi.

Necati Er ise gençlere örnek olup gelecek temellerinin iyi olmasını istediğini ve bunun sporla başarılabileceğini vurguladı.

Lansman, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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