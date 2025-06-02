Coco Gauff ve Mirra Andreeva Fransa Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Coco Gauff ve Mirra Andreeva Fransa Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi
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Fransa Açık tenis turnuvasında ABD'li Coco Gauff ve Rus Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi. Gauff, Alexandrova'yı 2-0, Andreeva ise Kasatkina'yı 2-0 yenerek bir üst tura geçti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ABD'li Coco Gauff ve Rus Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 2022 yılının finalisti Gauff (2 numaralı seribaşı), Rus rakibi Ekaterina Alexandrova'yı (20) 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Geçen yıl turnuvada yarı final oynayan Mirra Andreeva (6) ise Avustralyalı Daria Kasatkina (17) karşısında 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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