Coco Gauff, Fransa Açık'ta Şampiyon Oldu

Coco Gauff, Fransa Açık'ta Şampiyon Oldu
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21 yaşındaki Amerikalı tenisçi Coco Gauff, Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek şampiyonluk elde etti. Gauff, bu zaferle birlikte ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

Başkent Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, karşılaştı.

Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Sette 6-2 galip gelen ABD'li raket, durumu 1-1'e getirdi.

Gauff, son sette de üstünlüğünü sürdürdü.

Karşılaşmada son seti 6-4, iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferini elde etti.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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