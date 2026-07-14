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Club Brugge, İsviçreli kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattı

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Belçika 1. Futbol Ligi ekibi Club Brugge, 37 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Sommer, kariyerinde Basel, Mönchengladbach, Bayern Münih ve Inter formalarını giydi.

Belçika 1. Futbol Ligi ekibi Club Brugge, İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki kalecinin 2029 yılına kadar Belçika ekibiyle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sommer, kariyerinde Basel, Mönchengladbach, Bayern Münih ve son olarak da Inter formalarını giydi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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