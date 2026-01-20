Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, deplasmanda Kairat Almaty'yi 4-1 mağlup etti.
- Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Kairat Almaty'yi 4-1 yendi.
- Club Brugge'nin golleri Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Romeo Vermant ve Brandon Mechele tarafından atıldı.
- Bu galibiyetle Club Brugge puanını 7'ye yükseltti, Kairat Almaty ise 1 puanda kaldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kairat Almaty ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.
CLUB BRUGGE RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ
Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti. Kairat Almaty'nin tek golü 90+2'nci dakikada Adilet Sadybekov'dan geldi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Club Brugge puanını 7'ye yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı konuk edecek. Kairat Almaty, Arsenal deplasmanına gidecek.