Haberler

Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, deplasmanda Kairat Almaty'yi 4-1 mağlup etti.

  • Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Kairat Almaty'yi 4-1 yendi.
  • Club Brugge'nin golleri Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Romeo Vermant ve Brandon Mechele tarafından atıldı.
  • Bu galibiyetle Club Brugge puanını 7'ye yükseltti, Kairat Almaty ise 1 puanda kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kairat Almaty ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.

CLUB BRUGGE RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti. Kairat Almaty'nin tek golü 90+2'nci dakikada Adilet Sadybekov'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Club Brugge puanını 7'ye yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı konuk edecek. Kairat Almaty, Arsenal deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti