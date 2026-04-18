Cizreli sporculardan engel tanımayan şampiyonluk

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Cizreli sporcular iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarı gösterdi. Abdurrahman Önel ve Aydın Yıldırım Türkiye şampiyonu olurken, Mahir Dadak üçüncülük kazandı.

Nevşehir ev sahipliğinde 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, heyecanlı anlara sahne oldu. Şampiyonaya Cizre'den katılan sporcular, sergiledikleri başarıyla beğeni topladı.

Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu adına yarışan sporcular, farklı kategorilerde kürsüye çıkarak başarılı bir performansa imza attı. Türkiye genelinde 12 sporcunun katıldığı şampiyonada Klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve Klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım, tüm rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu olup altın madalyanın sahibi oldular. Klas 7 kategorisinde verdiği mücadeleler sonucunda ise Mahir Dadak Türkiye 3.'üncüsü oldu.

Cizreli sporcuların azmi ve disiplini izleyicilerden büyük alkış alırken; iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü ile ilçeye dönmenin gurur ve mutluluğunu yaşadılar. Eğitim gördükleri okulun adını Türkiye kürsüsüne yazdıran genç sporcular, engel tanımaz ruhlarıyla spor camiasının da dikkatini çekti.

Antrenörler ve okul yönetimi, sporcuların bu başarısının tesadüf olmadığını, disiplinli çalışmanın sonucunda bu madalyaların Cizre'ye getirildiğini ifade ederek genç şampiyonları tebrik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Eski kaptanlar dümene geçti