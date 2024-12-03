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Cizre'de Engellilere Sporla Destek

Cizre'de Engellilere Sporla Destek
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bedensel engelli bireyler için düzenlenen spor etkinlikleri, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyor. 'Engelliler sporla hayata tutunuyor' programı sayesinde engelliler, spor salonunda egzersiz ve çeşitli spor aktiviteleri yaparak topluma katılma imkanı buluyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan bedensel engelli vatandaşlar sosyal, sağlık ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı alanlarda spor etkinlikleri düzenliyor. İlçe gençlik spor müdürlüğü bünyesindeki salonda gerçekleştirilen bu etkinlikler, engelli bireylerin hayata daha sıkı tutunmalarına ve toplumla bütünleşmelerine yardımcı oluyor.

Cizre'de Engelliler Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen 'Engelliler sporla hayata tutunuyor' programı ile ilçede bulunana bedensel engelliler, hafta sonları ilçe gençlik merkezindeki spor salonunda egzersiz ve spor aktiviteleri yapıyor. Spor salonu engelliler için buluşma ve kaynaşma alanı haline gelirken engelliler egzersiz, tenis ve okçuluk gibi alanlarda sporlar yapıyor. Kulübün hedefi ise başarılı sporcular yetiştirmek ve milli takım seviyesine çıkararak yurt dışında temsil etmek.

Evlerinden çıkamayan engelli bireyleri spora davet eden Kulüp Başkanı Necmettin Özen, "Cizre Engelliler Spor Kulübü temsilcisiyim burada ilçe gençlik spor müdürlüğümüzün tesislerinde dezavantajlı grubunda bulunan bütün engelli arkadaşlarımızın sosyalleşmesi için sportif faaliyetler yapıyoruz. Burada masa tenisi var, okçuluk yapan arkadaşlarımız var. Tabii aramıza katılacak arkadaşların talepleri üzerine bütün engelli bireylerin yaptığı sporları, spor faaliyetlerini yapmaya çalışacağız. 4 duvar arasında bulunan engelli arkadaşlarımızın bize katılmalarını, bu gibi sosyal etkinliklere aktivitelere yer almalarını istiyoruz. Biliyorsunuz, spor engelliler için çok yararlı bir aktivite. Hem sosyal açıdan hem de psikolojik açısından çok olumlu etkileri olduğunu uzmanlar da dile getiriyor. Cizre ilçe spor müdürlüğümüze bizlere bu tesisin kapılarını açtığı için ve sunduğu imkanlar için teşekkür ediyoruz. Gönül isterdik daha fazla imkanlar olsa da arkadaşlarımızın farklı branşlarda da faaliyetler yapabilse. Evlerinde kapalı kalan kardeşlerimizi spor salonlarımıza bekliyoruz. Onlarla birlikte hem eğlenecek hem de sağlıklı bir yaşam süreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Emin Aydın isimli vatandaş ise 27 yaşında olduğunu ve dernekteki arkadaşlarıyla beraber spor yaptıklarını söyledi. Aydın, "Haftanın yorgunluğunu, stresini burada atıyoruz. Tenisinden tutun diğer spor aktivitelerini az çok demeden yapıyoruz. İmkanlar ve şartlar genişletilirse daha iyi olur. Daha çok sporla uğraşırız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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