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Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Hazır

Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Hazır
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Cizre Belediyespor, Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile oynayacağı maça hazırlandı. Başantrenör Ramazanoğlu ve ekibi, zorlu karşılaşma için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, sezonun 7. haftasında yarın deplasmanda Ziraat Bankkart ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, Ankara ekibiyle yapacağı karşılaşma öncesi son çalışmasını başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ile yardımcıları Burak Köse ve Behmen Cıvıldak yönetiminde Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda yaptı.

Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ziraat Bankkart karşılaşmasının zor geçeceğini bildiklerini ve bunun için hazırlandıklarını belirterek "Kazanmak için gidiyoruz, inşallah kazanarak döneriz." dedi.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Cizre Belediyespor'un Ziraat Bankkart ile TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynayacağı maç, saat 18.00'de başlayacak.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
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