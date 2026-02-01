Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek ülkesi İtalya'ya geri dönen Ciro Immobile'nin macerası kısa sürdü.

BOLOGNA'YA VEDA ETTİ

Beşiktaş sonrası Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, İtalyan ekibinden ayrıldı. Immobile'nin yeni takımı belli oldu.

YENİ ADRESİ PARIS FC

İtalyan golcü, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız isim, Paris FC'ye 1.5 yıllık imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol ya da asist katkısı yapamayarak beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.