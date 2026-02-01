Haberler

Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı
Bologna'dan ayrılan Ciro Immobile, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu. Immobile, Fransız ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek ülkesi İtalya'ya geri dönen Ciro Immobile'nin macerası kısa sürdü.

BOLOGNA'YA VEDA ETTİ

Beşiktaş sonrası Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, İtalyan ekibinden ayrıldı. Immobile'nin yeni takımı belli oldu.

YENİ ADRESİ PARIS FC

İtalyan golcü, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız isim, Paris FC'ye 1.5 yıllık imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol ya da asist katkısı yapamayarak beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
