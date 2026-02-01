Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı
Bologna'dan ayrılan Ciro Immobile, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu. Immobile, Fransız ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Ciro Immobile, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu.
- Ciro Immobile, Paris FC ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Ciro Immobile, bu sezon Bologna'da 9 maçta gol veya asist yapamadı.
Sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek ülkesi İtalya'ya geri dönen Ciro Immobile'nin macerası kısa sürdü.
BOLOGNA'YA VEDA ETTİ
Beşiktaş sonrası Serie A ekibi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, İtalyan ekibinden ayrıldı. Immobile'nin yeni takımı belli oldu.
YENİ ADRESİ PARIS FC
İtalyan golcü, Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız isim, Paris FC'ye 1.5 yıllık imza attı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Bologna'da 9 maçta süre alan Immobile gol ya da asist katkısı yapamayarak beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.