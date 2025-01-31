Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, UEFA Avrupa Ligi'nde son haftasındaki Twente maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların tur atlaması halinde forma giyemeyecek olan Immobile, sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve ikinci yarıda yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında play-off bileti için Twente deplasmanına çıkan Beşiktaş'a İtalyan golcüsü Ciro Immobile'den peş peşe kötü haberler geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Immobile, karşılaşmanın 37. dakikasında rakibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Siyah beyazlılar bir sonraki tura çıkarsa Ciro Immobile ilk maçında forma giyemeyecek.
SAKATLANDI, İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarıDA görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine ikinci 45 dakikada Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.