Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım

Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım
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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sosyal medya hesabından göndermeli bir şekilde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını paylaştı. Yıldız isim paylaşımına göz kırpma ve susma emojilerini ekledi.

Beşiktaş'ta sezon boyunca eleştirilen bir numaralı hedefi olan Ciro Immobile sezonun sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak göndermede bulundu.

GÖZ KIRPMA VE SUSMA EMOJİLERİ EKLEDİ

Immobile, Instagram hesabında paylaştığı görselde Süper Lig'de bitiricilik sıralamasını ekledi. Yıldız golcü paylaşımına göz kırpma ve susma emojilerini de koyarak kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Immobile, 19 gol atarken, 4 golün de pasını verdi. Tecrübeli oyuncu attığı tüm golleri ligde atarken, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı sağlayamadı. 35 yaşındaki İtalyan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Muslera 1 pozisyon da 1 gol attı bu durum da 100/100 ile en iyisi o :) bu ne salakça bir mantık

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