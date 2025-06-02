Ciro Immobile'den göndermeli paylaşım

Beşiktaş'ta sezon boyunca eleştirilen bir numaralı hedefi olan Ciro Immobile sezonun sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak göndermede bulundu.

GÖZ KIRPMA VE SUSMA EMOJİLERİ EKLEDİ

Immobile, Instagram hesabında paylaştığı görselde Süper Lig'de bitiricilik sıralamasını ekledi. Yıldız golcü paylaşımına göz kırpma ve susma emojilerini de koyarak kendisini eleştirenlere cevap verdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkan Immobile, 19 gol atarken, 4 golün de pasını verdi. Tecrübeli oyuncu attığı tüm golleri ligde atarken, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı sağlayamadı. 35 yaşındaki İtalyan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi