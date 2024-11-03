Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan Ciro Immobile'nin sağlık durumu belli oldu.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Yaşadığı sakatlık sonrasında tedavisine başlanan Ciro Immobile'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında iç sahadaki Malmö ve Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor.