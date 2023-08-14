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Ciritçiler tozu dumana kattı

Spor Haberleri

Erzurum'da oynanan atlı cirit maçlarında sporcuların ve atların performansı göz doldurdu. Sıcak havaya rağmen hareketli müsabakalar büyük ilgi gördü.

- Ciritçiler tozu dumana kattı

ERZURUM - Anadolu'da "Atasporu" olarak ifade edilen ve dört mevsim oynanan cirit maçları yine nefes kesti. Erzurum'da sıcak ve tozun birbirine karıştığı sahada sporcuların ve atların performansı ise göz doldurdu.

Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdürülen geleneksel spor dallarının en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum'da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Erzurum Cirit Sahası'nda Sancak Atlı Spor Kulübü ve Dadaş Atlı Spor Kulübü arasında oynanan atlı cirit dostluk müsabakası, yine cirit meraklılarının ilgisini çekti.

Sıcak havaya rağmen sporcuların ve atların yürekleri ağızlara getiren hareketleri sıkça alkış aldı. Erzurum'da dört mevsim oynanan cirit maçları özellikle yaz aylarında sahanın tozlu olmasından dolayı zaman zaman oyunculara ve atlara zor anlat yaşattı. Bazı seyirciler bu duruma tepki göstererek sahanın maçtan önce sulanmasının daha iyi olacağını dile getirdiler. Bu arada maçtan kısa bir süre önce saha kenarında bulunan devasa fıskiyelerle sahanın ıslatıldığı ancak 34 derecede çokta etkili olmadığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Kılıçoğulları - Spor

Atlı Spor Kulübü Erzurum Spor Haberler

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