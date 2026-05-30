Kayseri İkinci Amatör Küme takımlarından Cırgalanspor, adım adım şampiyonluğa koşuyor.

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu lideri Cırgalanspor; kalan son 3 haftada 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Mor Beyazlılar ligde son oynadığı maçta deplasmanda İncesu 1925 Spor'u 5-1 mağlup ederek grupta 9'da 8 yaptı. Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cırgalanspor 25 puan topladı. 25 puanla zirvede yer alan Cırgalanspor kalan son 3 maçta İncesu Erdemspor, Yıldırım Beyazıt Şafakspor ve Kalespor ile karşı karşıya gelecek.

Kalan maçlarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen mor beyazlılar, ligin 12. haftasında kazanması halinde mutlu sona ulaşacak. - KAYSERİ

