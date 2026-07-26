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Çine’de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası kupa töreniyle tamamlandı

Çine’de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası kupa töreniyle tamamlandı
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Aydın’ın Çine ilçesinde üç gün boyunca büyük heyecana sahne olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde üç gün boyunca büyük heyecana sahne olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Kalabak Basketbol Sahası'nda düzenlenen ve 21-22-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda farklı kategorilerde mücadele eden takımlar, şampiyonluk için kıyasıya rekabet etti. Akşam saatlerinde oynanan müsabakalarda sporcuların ortaya koyduğu performans, basketbolseverlerden alkış alırken, tribünleri dolduran vatandaşlar da turnuva boyunca heyecana ortak oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupaları, düzenlenen törende takdim edildi. Turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcular ile dereceye giren takımlar tebrik edilirken, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan hakem heyetine ve tribünleri doldurarak etkinliğe destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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