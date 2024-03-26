Üye Girişi
Haberler

Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Chen Xuyuan'ın rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Chen'in Ocak ayında toplam değeri 81 milyon yuanı bulan rüşvet aldığını itiraf etmesi, ülkedeki yolsuzlukla mücadele çabalarının bir parçası olarak büyük yankı uyandırdı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Başkan Xi Jinping liderliğindeki bu çabalar, sadece sporda değil, bankacılık ve ordu gibi alanlarda da etkili oldu. Chen'in yasadışı faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan bilgiler, Çin futboluna ciddi zararlar verdiğini gösterdi. Bu durum, ülkedeki futbolun uluslararası alandaki itibarını da olumsuz etkiledi.

Devlet medyası, Chen'in cezasının yanı sıra, benzer suçlardan dolayı üst düzey futbol yetkililerine de hapis cezaları verildiğini duyurdu. Bu durum, Çin'in uluslararası futbol sahnesindeki hedeflerine yeni bir darbe daha vurdu. Ancak, tüm bu sorunlara rağmen, yerel futbol hala büyük bir ilgi görüyor ve taraftarlar arasında popülerliğini koruyor. Chen'in yolsuzluk skandalı, futbolseverler arasında büyük bir şok etkisi yarattı ve ülkedeki futbol yönetimine ilişkin daha fazla soru işareti ortaya çıkardı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Spor Haberler

Bakmadan Geçme

27 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (4)

Yusuf Kartal :

Bizim MHK ve TFF de adam kalmaz. Ama bizde Ceza degil Mükafat var.

1
0
yanıtYanıtla
Export 85:

Gel Türkiye'de yap o işi üstüne plaket alırsın burda yasa var ceza yok

1
0
yanıtYanıtla
Zaky:

Darisi basimiza diyecegim ama mumkunati yok.. Cin olayi asmis, Amerika Avrupa yanlarinda nal toplar. Yasanacak yer, halk mutlu herkes neseli, kimsenin kimseyle derdi yok.. gelecege umutla bakiyorlar. Kimse kimseye karismiyor, muslumanida rahat, budistide ateistide.. Komunizm ile korkutmuslar bizi, bunlarin komunizmi yaninda bizim demokrasi diktatorlukten beter.

0
0
yanıtYanıtla
Bükücü:

Aynı kanundan bizde istiyoruz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title