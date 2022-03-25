Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi - Haberler

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Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi

Xinhua - Spor
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Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi

Xİ'AN, 25 Mart (Xinhua) — Organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19'un ülke genelinde son zamanlarda yeniden ortaya çıkması nedeniyle tüm katılımcıların sağlığını güvence altına almak için 10 Nisan'da yapılması planlanan Yangling Maratonu ertelenmiştir" denildi ve yeni tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bir tarımsal yüksek teknoloji pilot sanayi bölgesi olan Yangling'de ilki […]

Xİ'AN, 25 Mart (Xinhua) — Organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19'un ülke genelinde son zamanlarda yeniden ortaya çıkması nedeniyle tüm katılımcıların sağlığını güvence altına almak için 10 Nisan'da yapılması planlanan Yangling Maratonu ertelenmiştir" denildi ve yeni tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bir tarımsal yüksek teknoloji pilot sanayi bölgesi olan Yangling'de ilki 2015 yılında düzenlenen Yangling Maratonu'na 2019 yılında 20.000 yerli ve yabancı atlet katılmıştı. Maraton, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında önce ertelenmiş sonra iptal edilmiş, 2021 yılında yeniden koşulmaya başlanmıştı.

Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Nisan, Mart, Spor, Haberler

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