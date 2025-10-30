Haberler

Çimsa ÇBK Mersin, Venezia'yı Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Çimsa ÇBK Mersin, Venezia'yı Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Kadınlar EuroLeague'in dördüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin, İtalya'nın Venezia takımını 83-69'luk skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

HAKEMLER: Natsa Dragojeviç, Amal Dahra, Svetlana Stoyanova

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsolder 6, Burke 4, Razheva 6, Mompremier 7, Vanloo 23

VENEZIA: Charles 14, Pan, Pasa, Cubaj 6, Dojkic 13, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Holmes 11,

1'İNCİ PERİYOT: 18-15

DEVRE: 34-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-50

5 FAUL: Santucci (Venezia)

Basketbol Kadınlar EuroLeauge dördüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin, İtalya temsilcisi Venezia'yı 83-69'luk skorla mağlup etti. Mersin ekibi, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.