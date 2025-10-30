Çimsa ÇBK Mersin, Venezia'yı Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Basketbol Kadınlar EuroLeague'in dördüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin, İtalya'nın Venezia takımını 83-69'luk skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
HAKEMLER: Natsa Dragojeviç, Amal Dahra, Svetlana Stoyanova
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsolder 6, Burke 4, Razheva 6, Mompremier 7, Vanloo 23
VENEZIA: Charles 14, Pan, Pasa, Cubaj 6, Dojkic 13, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Holmes 11,
1'İNCİ PERİYOT: 18-15
DEVRE: 34-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-50
5 FAUL: Santucci (Venezia)
