ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer Venezia'yı 83-69 Yendi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 mağlup etti. Maç, Mersin'deki Servet Tazegül Salonunda gerçekleştirildi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7
Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11
1. Periyot: 18-15 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 34-38 (Venezia lehine)
3. Periyot: 58-50 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN
