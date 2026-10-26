Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ÇİMSA ÇBK Mersin, Olympiakos deplasmanında kayıpsız yol hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, 28 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Atina'da Olympiakos'a konuk olacak. İki maçından da galibiyetle ayrılan Mersin ekibi, rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenerek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Mersin ekibinden yapılan açıklamaya göre grubundaki iki maçtan da galibiyetle ayrılan ÇİMSA ÇBK Mersin, Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürdü.

ÇİMSA ÇBK Mersin, Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

"Galibiyete ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.

Maça ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldızoğlu, "Hem içeriden hem de dışarıdan iyi oynayabilen oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız. Hücumda ve savunmada oyun disiplinimizden kopmadan öncelikle iyi bir performans ortaya koymayı, ardından galibiyete ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Mersin ekibi ile Olympiakos arasındaki müsabaka, 28 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Atina'daki Moschatou Spor Salonu'nda oynanacak.

Olympiakos da grubundaki ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a olay sözler: Yine yeneceğim
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi

Hepsi Türkiye'ye getirildi! Şimdi hesap vakti
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Masada yüz binlerce liralık ödeme var
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat