Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 81-63'lük skorla mağlup etti. Maçın önemli anları arasında 1. periyotta 21-18, devrede ise 48-34'lük skor dikkat çekti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan

ÇİMSA ÇBK Mersin : Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler

Nesibe Aydın : Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu

1. Periyot: 21-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 63-49

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 81-63 yendi.

