ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi 83-70 Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-70'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat

ÇİMSA ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 10, Büşra Akbaş 4, Juskaite 12, Burke 16, Razheva 7, Sevgi Tonguç, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Sinem Ataş 15, Eslem Güler 2, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 28, Williams 14, Merve Arı 6, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 6, Doğa Adıcan 8, Merve Uygül 6, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin

1. Periyot: 16-14

Devre: 39-32

3. Periyot: 61-51

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-70 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
