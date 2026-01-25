Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftada ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-68 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Furkan Keseratar, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil Türk 3, Cansu Çolakoğlu 2, Özge Bilgin, Collier 16, Feray Dalkılıç 6

ÇİMSA ÇBK Mersin : Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 4, Asena Yalçın 11, Sinem Ataş 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem Güler 11, Esra Ural Topuz 3, Iagupova 17

1.? ?Periyot: 10 - 31

Devre: 27 - 53

3.? ?Periyot: 49 - 77

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 68-98 yendi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu