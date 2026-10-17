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Çimsa ÇBK Mersin, İstanbul Gençlikspor'u 73-56 yenerek 4. haftayı galibiyetle kapattı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 73-56 yendi. Mersin ekibi, sahasında oynadığı maçta ligde 4. haftayı galibiyetle tamamladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen, Ali Küçükerdem

Çimsa ÇBK Mersin : Leite 14, Thomas 16, Beren Burke 13, Esra Ural 7, Samuelson 8, Doğa Adıcan, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş, Azra Erçelik, lagupova 3, Diaby 8

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 9, Şuğranur Sönmez 4, Slocum 7, Stankovic 8, Guirantes 10, Günesh Karaoğlan, Damla Gezgin 6, Özge Özışık, Collier 12

1. Periyot: 23-15

Devre: 40-23

3. Periyot: 61-37

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Çimsa ÇBK Mersin, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 73-56 yendi.

Kaynak: AA
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