Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çimsa ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u deplasmanda 100-56 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Çağatay Taşkın, Musa Onur Savaş

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 2, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin, 10, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 11, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 4, Dilasu Engin

Çimsa ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 11, Ayşenaz Hama 9, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 14, Sinem Ataş 12, Juskaite 11, Geiselsoder 13, Burke 6, Eslem Güler 8, Esra Ural Topuz 11

1. Periyot: 12 - 30

Devre: 22- 47

3. Periyot: 43 - 68

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 100-56 yendi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan - Spor
