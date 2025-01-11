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ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı Farklı Geçti

ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı Farklı Geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 8, Derin Yaya

Danilos Pizza: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Yağmur Kübra Taşar 10, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül

1. Periyot: 30-13

Devre: 52-34

3. Periyot: 66-49

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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