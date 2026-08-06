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ÇİMSA ÇBK Mersin'de Yıldızoğlu dönemi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

Kulübün açıklamasında, geçmişte de Mersin ekibinde görev alan Yıldızoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yollarımızın yeniden kesişmesinden büyük mutluluk duyduğumuz Ceyhun Yıldızoğlu'na 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılara imza atacağımız, hedeflerimize ulaşacağımız başarılı bir dönem diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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