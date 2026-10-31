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ÇİMSA ÇBK Mersin, 6. haftada deplasmanda Emlak Konut'u 67-60 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Emlak Konut'u 67-60 mağlup etti. Devreyi 38-30, üçüncü periyodu 51-47 önde geçen Mersin, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Önder Yılmaz, Haldun Çoban, Mustafa Gürhan Soysal

Emlak Konut: Kunaiyi-Akpanah 18, Ceren Akpınar 5, Melek Uzunoğlu 4, Lelik 10, Mavunga 13, Nehir Ulufer, Berfin Sertoğlu 8, Penna 2

ÇİMSA ÇBK Mersin : Leite 21, Thomas, Beren Burke 13, Esra Ural 6, Samuelson 11, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 2, Iagupova 7, Diaby 7

1. Periyot: 13-22

Devre: 30-38

3. Periyot: 47-51

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Emlak Konut'u 67-60 mağlup etti.

Kaynak: AA
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