Cimnastikte Malatya başarısı - Haberler

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Cimnastikte Malatya başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cimnastikte Malatya başarısı

Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Bölgesi Cimnastik Gurup Şampiyonası müsabakaları sonunda Malatya hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Doğu Anadolu Bölgesi Cimnastik Gurup Şampiyonası müsabakaları sonunda Malatya hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Malatya Cimnastik Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara, erkeklerde Malatya ve Iğdır, kızlarda Malatya, Elazığ, Tunceli ve Iğdır'dan sporcular katıldı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucu kızlarda Malatya birinci, Elazığ ikinci, Tunceli üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde de Malatya birinci, Iğdır ise ikinci oldu.

Dereceye girenler Malatya'da 23-24 Haziran'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğu Anadolu Bölgesi, Cimnastik, Şampiyon, Malatya, Spor, Haberler

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