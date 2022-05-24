Cimnastikte Elazığ takımı 2. oldu - Haberler

Malatya'da yapılan Analig Cimnastik Grup yarışmalarında Elazığ takımı 2. oldu.

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Cimnastik Grup yarışmaları Malatya'da yapıldı. Malatya, Tunceli, Iğdır ve Elazığ illerinden sporcuların katıldığı yarışmalar sonucunda Elazığ, takım halinde ikinci oldu. İl temsilcisi Ahmet Polat'ın kafile başkanlığını yaptığı, Yurdagül Yıldırım antrenörlüğündeki Elazığ takımında Lilan Narin Arslan, Sena Kalkan, Mina Nur Yurtsever, Zişan Su Ayaz ve Elif Ada Vural olmak üzere toplam 5 sporcu yer aldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor