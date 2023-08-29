Cimnastik Milli Takımı Adana Çiftetellisi ile Karşılandı

Mersin'de yapılacak olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak Cimnastik milli takımı, Seyhan Belediyesi tarafından Şakirpaşa Havaalanı'nda 'Adana Çiftetellisi' ile karşılandı.

Mersin'de yapılacak olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak Cimnastik milli takımı, Seyhan Belediyesi tarafından Şakirpaşa Havaalanı'nda "Adana Çiftetellisi" ile karşılandı.

Seyhan Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Cimnastik Federasyonu Adana İl Temsilcisi olan Gökhan Üney, "Cimnastik sporu son zamanlarda çok aşama kaydeden bir branş oldu. Uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar bizleri son derece gururlandırmakta. Mersin'de yapılacak olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan milli takımımızı havaalanında Seyhan Belediyesi halk oyunları ekibinin muhteşem gösterisi eşliğinde Adana Çiftetellisi ile karşılayıp Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ın selamlarını ve başarı dileğini ilettik" dedi.

Üney, Cimnastik milli takımının şampiyonada başarılı olacağına canı gönülden inandığını da sözlerine ekledi.