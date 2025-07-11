Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Sancaktepe Kampı'nı Ziyaret Etti

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İstanbul'daki Trampolin Cimnastik Gelişim Kampı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çelen, Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde sporcularla bir araya geldi.

Antrenör ve sporcularla bir süre sohbet eden Suat Çelen, antrenörlere ve teknik ekibe başarı diledi.