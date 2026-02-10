Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, erkek milli takımını finallerin favorisi olarak görüyor Açıklaması

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın 2026'da yapılacak kupa ve şampiyonalarda final oynayıp kürsüde yer alacağına inandığını söyledi.

Bolu'da kamp yapan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı ziyaret eden Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki kamp çalışmalarını yerinde inceledi.

Antrenörlerden kamp süreci, sporcuların fiziksel ve teknik durumları hakkında bilgi alıp milli sporculara başarı dileyen Çelen, AA muhabirine, sezonun ikinci kampını yaptıkları Bolu'nun, Türk cimnastiği açısından stratejik merkez konumunda olduğunu belirtti.

Çelen, Bolu'da çalışmanın takıma her zaman iyi geldiğini ve sporcuların yavaş yavaş forma girmeye başladığını dile getirerek, olimpiyat kotası veren organizasyonların bu yıl Avrupa şampiyonası ile başlayacağını kaydetti.

Bu yılki Avrupa ve dünya organizasyonlarının 2028 Los Angeles Olimpiyatları için ilk eleme niteliğinde olduğunu anlatan Çelen, "Takım olarak Avrupa'da ilk 13'e giremezseniz dünya şampiyonasına katılma hakkı elde edemiyorsunuz ancak biz artık Avrupa'da ilk 13'ü hedefleyen bir ülke değiliz. Biz, Avrupa'da her zaman finalde olmayı ve takım halinde madalya almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Olimpiyatlarda madalya umudu federasyonlardan biri olacak"

Milli takım kadrosundaki sporculara ilişkin bilgi veren Çelen, "Adem Asil Rusya'da, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak İzmir'de bireysel programlarını sürdürüyor. Onun dışındaki tüm milli sporcularımız Bolu'da kampta. Kadın milli takımımız ise yeni sezon çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek." dedi.

Suat Çeken, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın son yıllarda ortaya koyduğu başarılara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu takım iki kez Avrupa'da yılın en iyi takımı seçildi. O yüzden artık Avrupa'da madalya hedefleyen bir yapıya sahibiz. Ben bu sporcuların her zaman finallerde yer alacağına yürekten inanıyorum. Türk cimnastiği uluslararası alanda istikrarlı yükseliş içerisinde. İnanıyorum ki sporcularımız, 2026'nın ilk dünya kupasında finallerde olmaya ve madalyalar kazanmaya başlayacak. Dünya kupaları, challenge cuplar ve dünya şampiyonası dahil katıldığımız her organizasyonda kürsü hedefimiz var."

"Türk cimnastiği, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin madalya umudu federasyonlardan biri olacak." diyen Çelen, başarıların temelinde altyapı yatırımlarının bulunduğunu vurguladı.

Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklerine işaret ederek, "En küçük yaştan en üst seviyeye kadar çok ciddi yatırımlar yaptık. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde antrenörlerimiz ve cimnastik salonumuz var. Yaklaşık 30 ilimizde olimpik standartlarda salon bulunuyor. Bir dönem Türkiye'de sadece birkaç şehirde cimnastik salonu vardı. Eskiden yaklaşık 30 artistik cimnastik antrenörü vardı. Bugün bu sayı 400-500'lere ulaştı. Bu, Türk sporu adına çok büyük bir kazanım." ifadelerini kullandı.

"Türk hakemlerinin başarısı gurur verici"

Türkiye'nin artık yalnızca sporcu yetiştiren değil dünya cimnastiğinde söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirten Çelen, "Geçmişte uluslararası federasyonların telefonlarımıza bile çıkmadığı dönemler oldu. Bugün ise Dünya Cimnastik Federasyonunun ikinci başkanı bir Türk. Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz cimnastiğinde yönetimdeyiz. Bu kolay olmadı ama çok çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Çelen, hakemlik alanında da önemli seviyeye ulaşıldığına dikkati çekerek, "Uluslararası cimnastik hakemliğinde 1. kategoriye yükselen hakemlerimiz var. Dünyada sınırlı olan bu kategoride Türk hakemlerin yer alması gurur verici." dedi.

Geçmişte Türk sporcuların kamp için yurt dışına gönderildiğini bugün ise birçok ülkenin kamp için Türkiye'yi seçtiğini aktaran Çelen, Antalya'da düzenlenecek dünya kupasına bu yıl 44 ülkenin başvurduğunu, bunun da müsabakalar öncesi takımların ülkemizde kamp yapmaları anlamına geldiğini kaydetti.

Çelen, tüm branşların temeli cimnastiğin gelişmişliğinin o ülkedeki sporun gelişmişliğiyle doğru orantılı olduğunu sözlerine ekledi.