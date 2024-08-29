Çimentaş Elazığspor'da transfer yasağı kalktı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor'da transfer yasağı kaldırıldı ve yeni transferlerin lisansları çıkarıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Çimentaş Elazığspor'da yaklaşık 1 yıldır kapalı olan transfer tahtası açıldı ve yeni transferlerin lisansları çıkarıldı.
Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Çimentaş Elazığspor'da transfer yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasıyla Bordo-Beyazlı ekibin yeni transferlerinin lisansları çıkarıldı ve TFF Resmi Web Sitesi'nde yer aldı. Maç gününe kadar kadroya dahil edilen tüm futbolcuların lisanslarının çıkarılacağı öğrenildi. - ELAZIĞ