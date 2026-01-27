Haberler

Cimbom puan peşinde! Okan Buruk, Manchester City maçı 11'ini belirledi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynanacak kritik deplasman maçı öncesinde sahaya süreceği muhtemel 11’i netleştirdi.

  • Galatasaray'ın Manchester City maçında kaleci Uğurcan Çakır, sağ bek Roland Sallai, sol bek Ismail Jakobs, stoperler Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı oynayacak.
  • Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina oynayacak, önlerindeki pozisyon için İlkay Gündoğan, Gabriel Sara veya Yunus Akgün seçenekleri bulunuyor.
  • Hücumda sağ kanatta Leroy Sane, sol kanatta Barış Alper Yılmaz ve forvette Victor Osimhen oynayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanacak kritik maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

OKAN BURUK'TAN MANCHESTER CITY MAÇI PLANI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, İngiliz devi karşısında sahaya süreceği kadroyu belirleme aşamasına geldi.

KALE VE SAVUNMA HATTI NETLEŞTİ

Manchester City karşısında Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs görev alacak. Stoper hattında Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın birlikte oynaması planlanıyor.

ORTA SAHADA TEK SORU İŞARETİ

Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisinin forma giymesi beklenirken, bu ikilinin önünde görev alacak isim henüz netleşmedi. Okan Buruk'un bu bölge için İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün seçenekleri arasında karar vereceği öğrenildi.

HÜCUM HATTI ŞEKİLLENDİ

Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda ise Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. İleri uçta ise Galatasaray'ın en önemli gol silahı Victor Osimhen görev yapacak.

