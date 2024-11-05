Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor

Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."