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Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor

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Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ile forma sırt sponsorluğu için sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu anlaşmayla sarı-kırmızılıların kasasına 125 milyon TL girecek.

Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."

Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut Ömgen:

Cincon kumardan 540 milyon tl almıştı bu ne ki ??????

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Haber YorumlarıMGk:

OTOKOÇ fener sponsor nedir bilirmisin :) fakir ama gururlu

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