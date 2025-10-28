Haberler

Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak Haber Videosunu İzle
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, dünyanın ilk 'gökyüzü stadyumu' NEOM Sky Stadium'un tanıtımını gerçekleştirdi. 350 metre yükseklikte inşa edilecek olan stadyum, 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak ve tamamen güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacak. İnşaatın 2027'de başlaması ve 2032'de tamamlanması planlanıyor.

2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, yerden 350 metre yüksekte inşa edilecek dünyanın ilk gökyüzü stadyumu "NEOM Sky Stadium" projesini tanıttı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TARİHİ PROJE

2034 FIFA Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan, dikkat çekici projeleriyle dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Ülke, turnuvaya yetiştirmeyi planladığı dünyanın ilk "gökyüzü stadyumu" NEOM Sky Stadium'un tanıtımını gerçekleştirdi.

YENİLİKÇİ TASARIM VE YEŞİL ENERJİ

46 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan NEOM Sky Stadium'un tamamen güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacağı açıklandı. İnşaatın 2027 yılında başlaması, projenin ise 2032'de tamamlanması hedefleniyor. Ancak, bazı planlamalarda tamamlanma tarihinin 2039 yılına sarkabileceği belirtiliyor.

350 METRE YÜKSEKLİKTE ASILI STADYUM

Construction Review dergisine göre, NEOM Sky Stadium, Suudi Arabistan'ın doğrusal akıllı şehri "The Line" içine entegre edilecek. Çölün 350 metre üzerinde asılı bir şekilde inşa edilmesi planlanan stadyum, mimari açıdan dünyada bir ilk olacak.

MÜHENDİSLİK ZORLUKLARI GÜNDEMDE

FIFA'nın ön onayını alan proje, çevre dostu ve sürdürülebilir tasarım kategorisinde değerlendiriliyor. Ancak stadyumun yüksekliği ve konumu nedeniyle mühendislik açısından büyük zorluklar içerdiği, uzmanların bu konuda çözüm üretme sürecinde olduğu bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Suudi Arabistan basınında "Sky Stadium" projesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, ülkenin spor altyapısında büyük bir dönüşüm hedeflediği ve Dünya Kupası için benzeri görülmemiş projeleri hayata geçirmeye hazırlandığı biliniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.