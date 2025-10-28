Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak
2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, dünyanın ilk 'gökyüzü stadyumu' NEOM Sky Stadium'un tanıtımını gerçekleştirdi. 350 metre yükseklikte inşa edilecek olan stadyum, 46 bin seyirci kapasitesine sahip olacak ve tamamen güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacak. İnşaatın 2027'de başlaması ve 2032'de tamamlanması planlanıyor.
2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, yerden 350 metre yüksekte inşa edilecek dünyanın ilk gökyüzü stadyumu "NEOM Sky Stadium" projesini tanıttı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TARİHİ PROJE
2034 FIFA Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan, dikkat çekici projeleriyle dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Ülke, turnuvaya yetiştirmeyi planladığı dünyanın ilk "gökyüzü stadyumu" NEOM Sky Stadium'un tanıtımını gerçekleştirdi.
YENİLİKÇİ TASARIM VE YEŞİL ENERJİ
46 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan NEOM Sky Stadium'un tamamen güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacağı açıklandı. İnşaatın 2027 yılında başlaması, projenin ise 2032'de tamamlanması hedefleniyor. Ancak, bazı planlamalarda tamamlanma tarihinin 2039 yılına sarkabileceği belirtiliyor.
350 METRE YÜKSEKLİKTE ASILI STADYUM
Construction Review dergisine göre, NEOM Sky Stadium, Suudi Arabistan'ın doğrusal akıllı şehri "The Line" içine entegre edilecek. Çölün 350 metre üzerinde asılı bir şekilde inşa edilmesi planlanan stadyum, mimari açıdan dünyada bir ilk olacak.
MÜHENDİSLİK ZORLUKLARI GÜNDEMDE
FIFA'nın ön onayını alan proje, çevre dostu ve sürdürülebilir tasarım kategorisinde değerlendiriliyor. Ancak stadyumun yüksekliği ve konumu nedeniyle mühendislik açısından büyük zorluklar içerdiği, uzmanların bu konuda çözüm üretme sürecinde olduğu bildirildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Suudi Arabistan basınında "Sky Stadium" projesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, ülkenin spor altyapısında büyük bir dönüşüm hedeflediği ve Dünya Kupası için benzeri görülmemiş projeleri hayata geçirmeye hazırlandığı biliniyor.