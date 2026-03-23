Çılgın maça damga vuran görüntü

La Liga'nın 29. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 10 kişi tamamlamasına rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

ZORLU MAÇTA KRİTİK GALİBİYET

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Real Madrid, eksik kalmasına rağmen oyun disiplininden kopmadı ve derbiyi kazanarak hanesine üç puanı yazdırdı.

DERBİYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Kylian Mbappe'nin kız arkadaşı Ester Exposito, Madrid derbisini statta izledi. Ünlü oyuncunun tribündeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, derbiye olan ilgi daha da arttı.