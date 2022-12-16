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Çılgın bedelle transfer oldu, maça bile çıkamadı! Ahmetcan Kaplan'dan gelen haber kahretti

Spor Haberleri

Trabzonspor'dan 9,5 milyon euro bedelle Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, sezonu kapattı. Sol diz çapraz bağında yırtık olan 19 yaşındaki stoper, ameliyat edildi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında adından bir hayli söz ettiren genç savunmacı, Edgar Le'nin sakatlığında savunmada güven vermiş ve yazında büyük bir kariyer adımı atarak Ajax'a imza atmıştı.

EYLÜL AYINDA SAKATLANDI

Ağustos ayında Ajax'a 9,5 milyon euro bedelle transfer olan Ahmetcan Kaplan, 19 Eylül'de çapraz bağ sakatlığı geçirdi. 3 Aralık'ta Blackburn'la oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giyen Ahmetcan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Çılgın bedelle transfer oldu, maça bile çıkamadı! Ahmetcan Kaplan'dan gelen haber kahretti

SEZONU KAPATTI

Antrenmanda sakatlanan genç futbolcunun sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi. Ameliyat olan Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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