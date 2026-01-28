Çıldır Gölü'nde paraşütle uçma heyecanı yaşandı

Ardahan'ın doğal güzellikleriyle ünlü Çıldır Gölü, bu kez adrenalin dolu bir ana sahne oldu. Kış aylarında yüzeyi tamamen donan göl üzerinde bir sporcu, paraşütle uçarak, unutulmaz anlar yaşadı.

Uygun hava şartlarının oluşmasıyla birlikte gerçekleştirilen uçuşta, beyaz örtüyle kaplanan Çıldır Gölü'nün üzerinde süzülen paraşüt dikkat çekti. Renkli görüntüler oluşturan etkinlik, göl çevresinde bulunan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Çıldır Gölü'nün kış manzarasıyla birleşen paraşüt gösterisinin görsel bir şölen sunduğunu ifade eden atlı kızakçı Birol Kaya, "Çıldır Gölü üzerinde birçok etkinlik düzenleniyor. Şu anda gördüğünüz de bir sporcu arkadaşımız da paraşüt kaldırmaya çalışıyor. Burada atlı kızaklar, motorlu kızaklar, rahvan atlar bulunmakta. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler birçok etkinlik düzenlemekte. Çıldır gölü buzla ve karla kaplı bir alan. Uzaktan bakan diyor ki, 'Göl üzerine çıksak üşürüz ve donarız' ama oysaki buranın öyle bir güzelliği var ki insanın içini ısıtıyor" diye konuştu. - ARDAHAN