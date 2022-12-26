Çıldır Gölü'nde kürek sörfü drone ile görüntülendi

Çıldır Gölü'nde kürek sörfü (Standup Paddleboarding) sporu heyecanı yaşandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüzeyi donmayan Çıldır Gölü'nde kürek sörfü heyecanı yaşandı. Ardahan'da ikamet eden Hüseyin Geçgel, Ahmet Çemberci ve Mustafa Necati Sütcü kürek sörfü sporunu (Standup Paddleboarding) Ardahan'ın Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirdi. Donmaya yakın Çıldır Gölü'nde -8 derece sıcaklıkta bu sporu yapan sporcular hava sıcaklığına aldırmadan kürek sörfünün tadını çıkardı.

Gençlerin enerjilerini sporda harcamalarını istediklerini söyleyen Hüseyin Geçgel, "Daha önce bu sporu Mersin'de yapmıştım. Ardahan'da Çıldır gölünde de deneme fırsatımız oldu. Çıldır gölünün kürek sörfü sporu için çok uygun olduğunu deneyerek öğrenmiş olduk. Çıldır Gölü'nün durgunluğu bu spora çok uygun. Buna benzer sporları turizm içine katarak gelişim sağlanabilir. Tüm macera sever sporcuları Kürek Sörfü için Çıldır Gölüne bekleriz" dedi. - ARDAHAN