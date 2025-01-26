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Cihan Doğu, Muay Thai'de Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Cihan Doğu, Muay Thai'de Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor
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Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan 19 yaşındaki Cihan Doğu, dünya şampiyonluğunu da kazanmak için haftada 5 gün antrenman yapıyor.

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki Cihan Doğu, derecelerine dünya şampiyonluğunu da eklemek için çalışıyor.

Genç sporcu 6 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythaide zamanla kendini geliştirerek şampiyonalara katılmaya başladı. Doğu, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Milli takıma seçilen ve 2022 yılında dünya şampiyonasına katılan Doğu, şampiyonada ikinci oldu. 2023 yılında da Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Doğu, geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Derecelerine dünya şampiyonluğunu eklemek için haftada 5 gün antrenman yapan Doğu, bu yıl yapılacak milli takım seçmelerinde başarılı olup Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmek istiyor.

Cihan Doğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır muaythai yaptığını ve sporu çok sevdiğini söyledi.

Muaythaide derece kazandıkça daha mutlu olduğunu ifade eden Cihan, "Bu sporda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğum var. Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Avrupa şampiyonasında iki kere altın madalya kazandım. Katılığım Avrupa şampiyonda birinci oldum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Bundan sonra bir sefer değil her yıl üst üste dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Başarılı sporcu, kürsüde olmanın her zaman kendisini gururlandırdığını aktararak, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmek istediğini dile getirdi.

-"Ondan umudumuz, beklentimiz yüksek"

Antrenör Yahya Geylani de sporcusunun kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Cihan'ın 6 yılda güzel başarılara imza attığını aktaran Geylani, "Cihan zaten çok özel bir sporcu. Her şampiyonada mutlaka derece alan bir çocuk. Türkiye dereceleri, Avrupa ve dünya dereceleri var. Çok azimli bir sporcu ve özverili çalışıyor. Ondan umudumuz, beklentimiz yüksek. Çok iyi yerlere gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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