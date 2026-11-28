Çiğdem Sayın Prag'da tenis turnuvasında çiftlerde şampiyon olup teklerde 2. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Prag'daki tekerlekli sandalye tenis turnuvasında Çiğdem Sayın, Nalani Buob ile çift kadınlar finalinde Porizkova-Williams ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Çiğdem, tek kadınlar finalinde ise partneri Buob'a 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek 2'nci oldu.
Prag Salon Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'na katılan Çiğdem Sayın, çift kadınlarda şampiyon, tek kadınlarda 2'nci oldu.
Çekya'nın başkenti Prag'daki organizasyonda mücadele eden Çiğdem ile İsviçreli Nalani Buob, çift kadınlar finalinde karşılaştıkları Ladislava Porizkova (Çekya)-Elizabeth Williams (ABD) ikilisini, 2-0 (6-0, 6-0) yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Çiğdem, toplam 3000 dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar finalinde ise çiftlerdeki partneri Buob'a 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.
Kaynak: AA