Çiğdem Özyaman Özenir Avrupa Şampiyonası'nda 6. Oldu

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Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, kadınlar skeet disiplininde 121 puanla finale kalarak 6. sırada yer aldı.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, kadınlar skeet disiplininde 6. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Çiğdem Özyaman Özenir, Chateauroux kentindeki organizasyonda 121 puanla finalde mücadele etmeye hak kazandı. Milli atıcı, kadınlar skeet finalini ise 6. sırada tamamladı.

Şampiyonada müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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