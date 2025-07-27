Çiğdem Özyaman Özenir Avrupa Şampiyonası'nda 6. Oldu

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Çiğdem Özyaman Özenir, kadınlar skeet disiplininde 6. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Çiğdem Özyaman Özenir, Chateauroux kentindeki organizasyonda 121 puanla finalde mücadele etmeye hak kazandı. Milli atıcı, kadınlar skeet finalini ise 6. sırada tamamladı.

Şampiyonada müsabakalar, 6 Ağustos'ta sona erecek.