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Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü

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Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesinde yürek burkan anlar yaşandı. Aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Yunus Yazgan, ikizinin tabutunun başında gözyaşı döktü.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Mili Takımı, antrenman olarak Sultan Sekisi bölgesine tırmanış yaparken çığ düştü. Faciada kar kütlesi altında kalan sporculardan Emre Yazgan (16) hayatını kaybederken ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın yaralı olarak kurtarıldı. Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi.

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü

CENAZE NAMAZI KILINDI

Milli sporcunun cenazesi, babaevinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için İlyasbey Camisi'ne götürüldü. Burada Yazgan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı katıldı.

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü

İKİZİ TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aynı kazadan yaralı olarak kurtulan Yunus Yazgan, ikizinin tabutunun başından ayrılmadı. Genç sporcunun annesi Gülcan Yazgan, babası Fatih Yazgan ise tabutun başında gözyaşı döktü. Emre Yazgan'ın cenazesi, saat 19.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan defnedilmek üzere Trabzon'a gönderilecek.

Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Spor
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