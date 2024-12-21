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Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı

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Palandöken Dağı'nda çığ altında kalan Judo Milli Takımı sporcuları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hastanede tedavi gören sporculardan biri, "Aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi." dedi. Diğer sporcu ise, "Karla 400-500 metre sürüklendik. Diğer arkadaş karın bayağı altındaydı makinelerle buldular." diye konuştu.

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ faciası yaşandı. Saat 10.00 sıralarında yüksek irtifa kampında Sultan Sekisi bölgesine tırmanış yapan Judo Milli Takımı'nın üzerine çığ düştü. 15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybederken, 4 sporcu yaralandı. Hastanede tedavileri süren yaralı sporcular yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

"GERİ DÖNECEKTİK AMA BİR ANDA ÇATLADI"

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik." dedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını söyledi.

"BİR ARKADAŞI MAKİNELERLE BULDULAR"

Hilmi Mucik ise 4-5 arkadaşının dağa önden tırmandığını, kendisinin de onların 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirtti. Yukarıdan bir bağırma sesi geldiğini ifade eden Mucik, "Dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular." diye konuştu.

"AŞAĞI DOĞRU YUVARLANDIK"

Berkay Aydın ise yaşananların gözünün önünden gitmediğini belirterek, "5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİM: YARALILARIMIZI TABURCU EDECEĞİZ

Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Erzurum'a ve spor camiasına geçmiş olsun dileğine bulundu. Olaya hızla müdahale eden AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine minnettar olduklarını belirten Tör, "Hastanemize getirilen 3 yaralının büyük sıkıntıları yok, soğuk teması nedeniyle ısınma problemleri vardı müdahale ettik, kırıkları yok. Bir arkadaşımızın dişinde kırılma mevcut. Yaralılarımızı gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Spor
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