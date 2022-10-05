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Çiftelerspor genç hoca ile anlaştı

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Çiftelerspor genç hoca ile anlaştı

Çiftelerspor, Eskişehirspor ile anlaşan Oktay Arıkan'ın yerine teknik direktörlük görevi için genç hoca Melih Çağrı Gündüz ile anlaştı.

Çiftelerspor, Eskişehirspor ile anlaşan Oktay Arıkan'ın yerine teknik direktörlük görevi için genç hoca Melih Çağrı Gündüz ile anlaştı.

Çiftelerspor futbol takımı, Eskişehirspor ile anlaşan Oktay Arıkan'dan boşalan teknik direktörlük görevine genç teknik adam Melih Çağrı Gündüz'ü getirdi. Konuyla ilgili Çiftelerspor Kulüp Başkanı Ramazan Avcı, "Çiftelerspor futbol takımımızda Oktay Arıkan'ın Eskişehirspor'la anlaşmasıyla boşalan teknik direktör görevine genç hocamız Melih Çağrı Gündüz getirilmiştir. Kendisi bugün takımla çalışmaya çıkacak olup, başarılar diliyorum. Çiftelerspor olarak hedeflerimiz doğrultusunda birlik beraberlik içerisinde çalışarak sezon sonunda isteğimiz ve hak ettiğimiz yerde olacağımıza inanıyoruz" diyerek açıklamada bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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