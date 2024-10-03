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Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Müftülük Ziyareti

Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Müftülük Ziyareti
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Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Sinan Eravcı ile Halise Çelik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cide Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Müftülüğü ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı ile sohbet eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları, ardından Cide Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursu Müdürü Halise Çelik'e ziyarette bulundu.

Eravcı ve Çelik, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Spor

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