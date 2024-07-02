Maç sırasında kendisi ile tartışan futbolcuya maç sonunda elini uzatmadı

Olay, ABD'nin Copa America'da Uruguay'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendiği sırada gerçekleşti. Şu anda AC Milan forması giyen Pulisic, takımının grup aşamasında ard arda aldığı iki mağlubiyetle hayal kırıklığına uğradı.

ABD, ilk maçında Bolivya'yı 2-0 yenmeyi başardı ancak geçen hafta Panama'ya karşı oynadıkları maçta 2-1'lik bir yenilgiyle sarsıldılar ve bu maçta iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Dün gece Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı, Amerikalıları 1-0 yenerek Grup C'de liderliği garantiledi. Bu sonuç, Gregg Berhalter'ın takımının üçüncü sırada bitirerek elemelerde mücadele etme şansını kaybetmesine neden oldu.

MAÇTA HAKEME BAĞIRDI

Maçın sonlarına doğru Pulisic'in öfkesi tavan yaptı ve hakeme bağırdı. Maç sonunda ise Pulisic, elini uzatarak hakeme tokalaşma teklifinde bulundu ancak hakem bu teklifi reddetti. Bu an, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Bazı taraftarlar, Pulisic'in hakeme Uruguay'ın galibiyet kutlamalarına katılması için işaretler verdiğini iddia etti ancak bunun doğruluğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Yine de Ortega'nın tavırları, Pulisic'in elini uzattığı sırada ellerini arkasında tutmasıyla görülebiliyordu.

TARAFTARLAR HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Taraftarlar, hakemin davranışlarından memnun değildi ve sosyal medyada tepkiler yükseldi. Örneğin, "Bu hakemlerin sportmenlik dışı davranışları inanılmaz" yorumları yapıldı. Kimi taraftarlar ise, "Hakemin kararlarına bakılırsa, gözleri mi yok?" şeklinde eleştirilerde bulundu.